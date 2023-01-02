Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Роналду жалел об уходе из «Реала» слухи

02 Января 2023 • 15:27 Комментировать (2)

Криштиану Роналду на днях стал игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Между тем, на страницах Relevo вышел материал о звёздном португальском форварде. В нём говорится, что Роналду жалел о своём уходе из «Реала» в 2018 году. По данным источника, временами португалец чувствовал себя очень плохо в Турине.

Напомним, что в «Ювентусе» Криштиану Роналду провёл три сезона после девяти лет выступлений за мадридский «Реал».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что этой зимой Криштиану Роналду хотел вернуться в «Реал», но предложения из Мадрида не последовало.

Добавим, что в феврале Криштиану Роналду исполнится 38 лет.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
02 Января 2023 в 16:06
Перес не разрешил ему тренеров менять ... А-ха-ха-ха...
ARTUR
02 Января 2023 в 15:48
Хорош уже эту ересь писать про ,,ушел ,, он бы в жизни оттуда не ушел , от него избавились ,он уже был как пятая нога , плюс его токсикоз , вот теперь он обрел самое то , но токсикоз то остался , а в жарком климате могут быть дикие рецидивы , так что жду скорого репортажа из зиндана .
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Января
16:23 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» готовит предложение по форварду «Барселоны»
16:14 · Италия. Серия А
​«Барселона» надеется на помощь де Йонга в подписании Дюмфриса
15:54 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» больше не претендует на Фелиша
15:27 · Испания. Ла Лига
​Роналду жалел об уходе из «Реала» 2 слухи
13:31 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг готов сменить «Барселону» на английский топ-клуб
12:31 · Италия. Серия А
На Иско претендуют два клуба Серии А
11:59 · Англия. Премьер-лига
Фелиш предложен трём топ-клубам АПЛ
11:06 · Испания. Ла Лига
Бельерин хочет, чтобы футболисты платили больше налогов
10:53 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» озвучила «Реалу» условия продажи Беллингема
09:54 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ сделал крупное предложение по игроку «Реала»
01 Января
23:58 · Англия. Премьер-лига
На Жоржиньо претендуют три клуба 1
22:51 · Испания. Ла Лига
Зеедорф: «Ещё в «Депортиво» заметил, насколько хорош Федерико Вальверде» 1
22:40 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» защитника «Ливерпуля» 1
21:09 · Англия. Премьер-лига
Отец Беллингема хочет видеть игрока в «Ливерпуле», а не в «Реале» 1
20:46 · Испания. Ла Лига
Модрич может стать одноклубником Роналду, но только через полтора года 4
Все новости
Рекомендуем