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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави не предоставил «Барселоне» выходной из-за ничьей в дерби

01 Января 2023 • 16:33 Комментировать

В последний день 2022 года «Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол» на своём поле - дерби завершилось вничью со счётом 1:1. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави планировал предоставить команде выходной день 1 января, чтобы футболисты провели время со своими семьями, но негативный результат поменял планы молодого специалиста. Как следствие, в воскресенье команда тренировалась. Об этом на своих страницах рассказывает испанский Sport.

Напомним, что из-за осечки «Барселона» позволила «Реалу» догнать себя по очкам в турнирной таблице чемпионата Испании.  У грандов Ла Лиги по 38 баллов в кармане.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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