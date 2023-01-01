​Хави не предоставил «Барселоне» выходной из-за ничьей в дерби

В последний день 2022 года «Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол» на своём поле - дерби завершилось вничью со счётом 1:1. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави планировал предоставить команде выходной день 1 января, чтобы футболисты провели время со своими семьями, но негативный результат поменял планы молодого специалиста. Как следствие, в воскресенье команда тренировалась. Об этом на своих страницах рассказывает испанский Sport.

Напомним, что из-за осечки «Барселона» позволила «Реалу» догнать себя по очкам в турнирной таблице чемпионата Испании. У грандов Ла Лиги по 38 баллов в кармане.