​Анчелотти: «2022 год был особенным в моей жизни»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о 2022 годе. По словам итальянца, прошедший год был для него позитивным.

«Это был особенный год, наступивший после довольно неспокойного периода. Считалось, что моя карьера подошла к концу. Прошлый сезон был уникальным из-за того, как мы побеждали, особенно в Лиге чемпионов. Впечатляющие камбэки вопреки прогнозам, тысячи трудностей… 2022 год был одним из самых особенных в моей жизни», - рассказал Анчелотти в интервью Il Foglio.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Также в сезоне 2021/2022 мадридцы выиграли чемпионат Испании.