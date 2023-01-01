Мбаппе, Месси или Бензема: в Испании назвали лучшего игрока 2022 года

Авторитетное испанское издание Marca выбрало лучшего футболиста по итогам 2022 года. Им стал французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Победитель был выбран путем голосования, в котором приняли участие около 130 читателей издания. В финальном противостоянии сошлись Мбаппе и Лионель Месси. 24-летний Килиан обогнал своего одноклубника, набрав 56% голосов респондентов.

Отметим, что третье место в опросе занял обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, представляющий мадридский «Реал».

В 2022 году Мбаппе провел 56 матчей во всех турнирах и отметился 56 забитыми мячами.