Тебас отреагировал на расизм в адрес Винисиуса

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об очередных проявлениях расизма в сторону бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Мы всячески боремся с расизмом в лиге. Наша структура работает над искоренением данной проблемы, чтобы в будущем все мы двигались в одном направлении», - оставил сообщение руководитель в социальных сетях.

Напомним, что во время недавнего матча чемпионата Испании против «Вальядолида» Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Фанаты команды-соперника обзывали южноамериканского футболиста «обезьяной».