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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас отреагировал на расизм в адрес Винисиуса

01 Января 2023 • 12:32 Комментировать (1)

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об очередных проявлениях расизма в сторону бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Мы всячески боремся с расизмом в лиге. Наша структура работает над искоренением данной проблемы, чтобы в будущем все мы двигались в одном направлении», - оставил сообщение руководитель в социальных сетях.

Напомним, что во время недавнего матча чемпионата Испании против «Вальядолида» Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Фанаты команды-соперника обзывали южноамериканского футболиста «обезьяной».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хавьер Тебас Винисиус Жуниор
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Комментарии (1)
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NOBODY
01 Января 2023 в 12:59
почему он думает, что это его обзывали?
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