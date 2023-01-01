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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-звезду «Барселоны» обвинили в сексуальных домогательствах

01 Января 2023 • 10:55 Комментировать

Экс-защитник каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Дани Алвес попал в громкий скандал во время отдыха в столице Каталонии.

Согласно сведениям газеты Marca, бразильскому футболисту предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве к женщине в ночном клубе. Правоохранительные органы уже занялись расследованием этого дела. Инцидент произошел в пятницу, 30 декабря.

Что касается Алвеса, то бразилец не признает свою вину и всячески отрицает выдвинутые обвинения.

В настоящий момент 39-летний латераль является футболистом мексиканского клуба «Пумас».

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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