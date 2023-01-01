Экс-звезду «Барселоны» обвинили в сексуальных домогательствах

Экс-защитник каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Дани Алвес попал в громкий скандал во время отдыха в столице Каталонии.

Согласно сведениям газеты Marca, бразильскому футболисту предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве к женщине в ночном клубе. Правоохранительные органы уже занялись расследованием этого дела. Инцидент произошел в пятницу, 30 декабря.

Что касается Алвеса, то бразилец не признает свою вину и всячески отрицает выдвинутые обвинения.

В настоящий момент 39-летний латераль является футболистом мексиканского клуба «Пумас».