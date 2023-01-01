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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван клуб, в который хотел перейти Роналду

01 Января 2023 • 09:17 Комментировать (1)

Португальский центрфорвард Криштиану Роналду хотел остаться в Европе. По сообщениям журналистов газеты Marca, 37-летний бомбардир рассчитывал на предложение от мадридского «Реала», в котором провел свои лучшие годы в карьере.

Роналду ждал звонка от руководства «сливочных», когда поддерживал форму на тренировочной базе «королевского» клуба. Однако Флорентино Перес не захотел связываться с игроком.

После этого Криштиану принял решение переехать в Саудовскую Аравию. Португалец подписал контракт на 2,5 года с клубом «Аль-Наср». Его заработок составит порядка 200 миллионов евро в год.

Назван клуб, который хотел перехватить Роналду у «Аль-Насра»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Января 2023 в 11:28
ай дык нада было отказаца от зарплацы и усё.. а там на кошках бы больше зарабоцал.. )))
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