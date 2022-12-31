Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус вновь подвергся расизму в матче чемпионата Испании

31 Декабря 2022 • 13:55 Комментировать
Касереньо
...
Реал Мадрид
1 20.00 X 7.80 2 1.14
03.01 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор снова стал жертвой расистских нападок от болельщиков команды соперника. Во вчерашней выездной игре против «Вальядолида», уходя на замену бразилец услышал, как болельщики имитировали звуки обезьян.

Напомним, что это не первый раз, когда Винисиус подвергается оскорблениям на расовой почве. В последний раз такой инцидент возник во время мадридского дерби против «Атлетико» на «Ванда Метрополитано».

Во вчерашней игре с «Вальядолидом» «Реал» одержал выездную победу 2:0. Винисиус покинул поле на 88-й минуте, когда «королевский клуб» уже вёл в счёте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАСЕРЕНЬО РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.12.22 в 16:00
Барселона Барселона
Эспаньол Эспаньол
1.27 6.40 10.00
Видео
31.12.22 в 18:15
Вильярреал Вильярреал
Валенсия Валенсия
2.03 3.45 3.90
Видео
31.12.22 в 18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна Осасуна
1.93 3.50 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Декабря
13:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус вновь подвергся расизму в матче чемпионата Испании
13:11 · Испания. Ла Лига
Милитао пропустил матч с «Вальядолидом» из-за травмы
12:53 · Испания. Ла Лига
Модрич: «После чемпионата мира я больше устал психологически, чем физически»
12:39 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Я хотел выйти в старте в матче с «Вальядолидом», но Анчелотти был против»
12:22 · Испания. Кубок
Анчелотти: «Мы хотим выиграть Кубок Испании»
10:49 · Испания. Ла Лига
Куртуа оценил игру Бензема после травмы
10:32 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет усилиться двумя игроками «ПСЖ»
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет бесплатно подписать игрока «Реала»
10:19 · Испания. Ла Лига
Мор сделал прогноз на матч «Барселона» - «Эспаньол»
09:30 · Испания. Ла Лига
Модрич высказался о смерти Пеле
09:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» обязан был победить, чтобы удачно закрыть этот невероятный год» 1
08:30 · Испания. Ла Лига
Хави ответил, устраивает ли его состав «Барселоны»
02:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Камавинга великолепно обращается с мячом, но должен научиться выбирать позицию»
02:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Отныне Бензема будет совсем другим»
01:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» в концовке дожал «Вальядолид» благодаря дублю Бензема 13
Все новости
Рекомендуем