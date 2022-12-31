Винисиус вновь подвергся расизму в матче чемпионата Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор снова стал жертвой расистских нападок от болельщиков команды соперника. Во вчерашней выездной игре против «Вальядолида», уходя на замену бразилец услышал, как болельщики имитировали звуки обезьян.

Напомним, что это не первый раз, когда Винисиус подвергается оскорблениям на расовой почве. В последний раз такой инцидент возник во время мадридского дерби против «Атлетико» на «Ванда Метрополитано».

Во вчерашней игре с «Вальядолидом» «Реал» одержал выездную победу 2:0. Винисиус покинул поле на 88-й минуте, когда «королевский клуб» уже вёл в счёте.