Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Милитао пропустил матч с «Вальядолидом» из-за травмы

31 Декабря 2022 • 13:11 Комментировать
Касереньо
...
Реал Мадрид
1 20.00 X 7.80 2 1.14
03.01 23:00

Стало известно, почему защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао пропустил вчерашний матч с «Вальядолидом», который проходил в рамках чемпионата Испании. Если верить изданию Marca, бразилец получил травму.

О степени серьёзности повреждения пока неизвестно. Скорее всего, защитник травмировался перед игрой, так как на предматчевой пресс-конференции главный тренер Карло Анчелотти ничего не говорил о состоянии Милитао.

В нынешнем сезоне бразилец отметился тремя голами в чемпионате Испании. На мундиале Эдер играл на позиции правого защитника в составе «пентакампеоне», но команда остановила свои выступления на стадии четвертьфинала.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАСЕРЕНЬО РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.12.22 в 16:00
Барселона Барселона
Эспаньол Эспаньол
1.27 6.40 10.00
Видео
31.12.22 в 18:15
Вильярреал Вильярреал
Валенсия Валенсия
2.03 3.45 3.90
Видео
31.12.22 в 18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна Осасуна
1.93 3.50 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Декабря
13:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус вновь подвергся расизму в матче чемпионата Испании
13:11 · Испания. Ла Лига
Милитао пропустил матч с «Вальядолидом» из-за травмы
12:53 · Испания. Ла Лига
Модрич: «После чемпионата мира я больше устал психологически, чем физически»
12:39 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Я хотел выйти в старте в матче с «Вальядолидом», но Анчелотти был против»
12:22 · Испания. Кубок
Анчелотти: «Мы хотим выиграть Кубок Испании»
10:49 · Испания. Ла Лига
Куртуа оценил игру Бензема после травмы
10:32 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет усилиться двумя игроками «ПСЖ»
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет бесплатно подписать игрока «Реала»
10:19 · Испания. Ла Лига
Мор сделал прогноз на матч «Барселона» - «Эспаньол»
09:30 · Испания. Ла Лига
Модрич высказался о смерти Пеле
09:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» обязан был победить, чтобы удачно закрыть этот невероятный год» 1
08:30 · Испания. Ла Лига
Хави ответил, устраивает ли его состав «Барселоны»
02:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Камавинга великолепно обращается с мячом, но должен научиться выбирать позицию»
02:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Отныне Бензема будет совсем другим»
01:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» в концовке дожал «Вальядолид» благодаря дублю Бензема 13
Все новости
Рекомендуем