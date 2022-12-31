Милитао пропустил матч с «Вальядолидом» из-за травмы

Стало известно, почему защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао пропустил вчерашний матч с «Вальядолидом», который проходил в рамках чемпионата Испании. Если верить изданию Marca, бразилец получил травму.

О степени серьёзности повреждения пока неизвестно. Скорее всего, защитник травмировался перед игрой, так как на предматчевой пресс-конференции главный тренер Карло Анчелотти ничего не говорил о состоянии Милитао.

В нынешнем сезоне бразилец отметился тремя голами в чемпионате Испании. На мундиале Эдер играл на позиции правого защитника в составе «пентакампеоне», но команда остановила свои выступления на стадии четвертьфинала.