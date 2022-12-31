Модрич: «После чемпионата мира я больше устал психологически, чем физически»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о своём состоянии после чемпионата мира. Вчера хорват сыграл две минуты в выездном матче чемпионата Испании против «Вальядолида».

«После чемпионата мира я чувствовал небольшую тягость, но ничего страшного. Я больше устал психологически, чем физически, но мне всё равно не терпелось приступить к тренировкам», – цитирует Модрича Madrid Xtra.

Модрич на чемпионате мира помог сборной Хорватии завоевать бронзовые медали. Скорее всего, до конца сезона Лука продлит свой контракт с «королевским клубом» и останется ещё на один год.