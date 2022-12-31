Модрич: «Я хотел выйти в старте в матче с «Вальядолидом», но Анчелотти был против»

Полузащитник «Реал» Мадрида Лука Модрич признался, что хотел выйти в старте во вчерашнем матче чемпионата Испании с «Вальядолидом». Напомним, хорват появился на поле всего на две минуты, а «королевский клуб» одержал победу 2:0 благодаря дублю Карима Бензема.

«Анчелотти спросил меня о моём состоянии после чемпионата мира. Я сказал, что хочу играть сразу, но Карло решил, что будет постепенно возвращать меня на поле. У меня нет никаких проблем с этим. Я здесь, всегда доступен и готов к новым вызовам», – цитирует Модрича Madrid Xtra.

Напомним, «Реал» благодаря вчерашней победы выбился в лидеры чемпионата Испании. «Королевский клуб» вновь спустится на второе место, если «Барселона» сегодня обыграет «Эспаньол».