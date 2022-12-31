Куртуа оценил игру Бензема после травмы

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об игре одноклубника Карима Бензема во вчерашнем матче 15-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». «Сливочные» победили со счетом 2:0, а французский нападающий отметился двумя забитыми мячами.

«Реал» добыл важные три очка, очень хорошо, что не пропустили. Обе команды показали отличный футбол. Бензема спас игру, он привнес в нее ритм. Он закрепил свою уверенность двумя голами. Хотя в прошлом сезоне Карим забил бы на один-два мяча больше», - цитирует бельгийца RMC Sport.

Благодаря победе «Реал» поднялся на первое место, обогнав на одно очко «Барселону».