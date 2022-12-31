«Атлетико» хочет усилиться двумя игроками «ПСЖ»

Два игрока «ПСЖ» находятся в сфере интересов мадридского «Атлетико». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Адриан Гренье.

По сведениям источника, испанский топ-клуб рассчитывает подписать полузащитника Карлоса Солера и вингера Пабло Сарабию. Эти переходы могут быть оформлены уже в январе.

Трансферная стоимость Солера оценивается в 35 миллионов евро, его контракт с «ПСЖ» рассчитан до середины 2027 года.

Что касается Сарабии, то трудовое соглашение Пабло с французским грандом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов.