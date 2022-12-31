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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мор сделал прогноз на матч «Барселона» - «Эспаньол»

31 Декабря 2022 • 10:19 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем поединке между «Барселоной» и «Эспаньолом» в 15-м туре чемпионата Испании.

«Мой прогноз - «Барселона» забьет больше 2,5 гола. Первая игра, надо делать праздник, а футболисты находятся в очень хорошей форме», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

Каталонское дерби пройдет на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 31 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В настоящий момент «Барселона» с 37 баллами идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. В свою очередь «Эспаньол» располагается на 17-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Эдуард Мор
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