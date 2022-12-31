Модрич высказался о смерти Пеле

Один из лидеров мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о смерти легенды мирового футбола Пеле. Бывший нападающий скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком.

«Пеле – один из величайших в истории. Король футбола. Он навсегда останется легендой. Покойся с миром, Пеле», - оставил сообщение хорватский футболист в своих социальных сетях.

Пеле ушел из жизни в четверг, 29 декабря. Он умер на фоне осложнений, которые появились из-за рака прямой кишки.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира. За сборную Бразилии он провел 92 встречи и отметился 77 забитыми мячами.