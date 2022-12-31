Анчелотти: «Реал» обязан был победить, чтобы удачно закрыть этот невероятный год»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с представителями СМИ после поединка 15-го тура испанской Ла Лиги против «Вальядолида». «Королевский» клуб отпраздновал победу со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Карим Бензема.

«Реал» обязан был победить, чтобы удачно закрыть этот невероятный год. Поединок получился непростым, но мы были настроены только на три очка. В итоге все получилось, и мы увозим победу», - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба клуба.

После 15 туров мадридский гранд с 38 баллами занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Анчелотти опережают идущую второй «Барселону» на одно очко.