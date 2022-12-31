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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави ответил, устраивает ли его состав «Барселоны»

31 Декабря 2022 • 08:30 Комментировать

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о нынешнем составе «сине-гранатовых».

«В грядущее трансферное окно мы будем спокойны. Я доволен нашим составом. Продолжим играть этим подбором футболистов до конца сезона. У нас отличная команда, которая способна побороться на победу во всех турнирах, в которых участвует. Наша главная цель – это трофеи», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

«Барселона» с игрой в запасе идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави отстают от лидирующего мадридского «Реала» на один балл.

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Барселона Хави Эрнандес
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