Оярсабаль вернулся в строй после тяжёлой травмы колена

Полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль снова в строю – футболист восстановился после одной из самых тяжёлых травм для каждого футболиста – разрыва крестообразной связки.

Травмировал правую крестообразную связку колена полузащитник в марте 2022 года и не на футбольном поле, а на утренней тренировке команды.

Из-за травмы Оярсабаль не поехал на чемпионат мира по футболу в Катар. На Евро-2020 испанец, напомним, добрался со своей сборной до полуфинала и взял бронзовые медали турнира.

На данный момент «Реал Сосьедад» идёт в лидирующей группе чемпионата Испании и занимает четвёртое место с 26 баллами.