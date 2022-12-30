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Чемпионат Испании. Ла Лига

Оярсабаль вернулся в строй после тяжёлой травмы колена

30 Декабря 2022 • 19:24 Комментировать
Реал Сосьедад
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Осасуна
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Через 21 ч. 56 мин.

Полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль снова в строю – футболист восстановился после одной из самых тяжёлых травм для каждого футболиста – разрыва крестообразной связки.

Травмировал правую крестообразную связку колена полузащитник в марте 2022 года и не на футбольном поле, а на утренней тренировке команды.

Из-за травмы Оярсабаль не поехал на чемпионат мира по футболу в Катар. На Евро-2020 испанец, напомним, добрался со своей сборной до полуфинала и взял бронзовые медали турнира.

На данный момент «Реал Сосьедад» идёт в лидирующей группе чемпионата Испании и занимает четвёртое место с 26 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сборная Испании Микель Оярсабаль
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ОСАСУНА
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