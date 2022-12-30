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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«ПСЖ» нацелился на защитника сборной Испании

30 Декабря 2022 • 18:58 Комментировать

«ПСЖ» рассчитывает усилить позицию центрального защитника, поскольку Серхио Рамос наверняка покинет клуб летом в связи с истечением срока трудового соглашения. По данным El Nacional, гранд Лиги 1 хочет подписать защитника Пау Торреса из «Вильярреала».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Пау Торреса в 50 миллионов евро. Футболист пока что никогда не играл за пределами Испании.

Пау Торрес является игроком национальной сборной Испании. Защитник ездил на чемпионат мира – 2022, где провёл на поле 90 минут в одном из матчей – против Японии на групповой стадии.

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