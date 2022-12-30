​Симеоне: «Пока Фелиш здесь, я постараюсь выжимать из него максимум»

В четверг вечером «Атлетико» обыграл «Эльче» в чемпионате Испании со счётом 2:0. Автором одного из голов стал нападающий Жоау Фелиш. Ожидается, что португалец уйдёт из клуба в зимнее трансферное окно. Рулевой «матрасников» Диего Симеоне в очередной раз высказался о будущем Фелиша.

«Пока Фелиш здесь, я постараюсь выжимать из него максимум для клуба. А потом посмотрим, что произойдёт», - сказал Симеоне журналистам.

В 2019 году «Атлетико» заплатил за Жоау Фелиша более 125 миллионов евро. Тем не менее, португалец не оправдал ожиданий в Мадриде.

На текущий момент «Атлетико» занимает третье место в таблице Ла Лиги.