«Аль-Наср» сделал предложение звёздному испанскому полузащитнику

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» начал предпринимать попытки заполучить испанского полузащитника Серхио Бускетса, выступающего за каталонскую «Бапселону».

Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, саудиты сделали 34-летнему ветерану предложение, от которого будет сложно отказаться. Таким образом «Аль-Наср» хочет убедить игрока присоединиться к команде уже этой зимой.

Действующий трудовой договор Бускетса с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2022 года. В нынешнем сезоне он поучаствовал в 16 поединках, в которых отметился одной результативной передачей.