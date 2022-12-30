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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Аль-Наср» сделал предложение звёздному испанскому полузащитнику

30 Декабря 2022 • 12:29 Комментировать

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» начал предпринимать попытки заполучить испанского полузащитника Серхио Бускетса, выступающего за каталонскую «Бапселону».

Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, саудиты сделали 34-летнему ветерану предложение, от которого будет сложно отказаться. Таким образом «Аль-Наср» хочет убедить игрока присоединиться к команде уже этой зимой.

Действующий трудовой договор Бускетса с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2022 года. В нынешнем сезоне он поучаствовал в 16 поединках, в которых отметился одной результативной передачей.

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