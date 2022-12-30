Это’О - о Пеле: «Прощаемся с лучшим футболистом в истории»

Бывший камерунский нападающий Самюэль Это’О выразил соболезнования в связи со смертью экс-форварда «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле.

«Мы прощаемся с лучшим футболистом в истории. Пеле, покойся с миром. По тебе будут скучать миллионы. Легенда», - оставил сообщение африканец в своих социальных сетях.

О смерти Пеле стало известно в четверг, 29 декабря. Легендарный бразилец скончался в возрасте 82 лет из-за осложнений, вызванных раком прямой кишки.

Пеле – трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. За «селесао» он забил 77 голов в 92 матчах. На уровне клубов бразилец поиграл в составе «Сантоса» и «Нью-Йорк Космос».