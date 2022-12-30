«Аль-Наср» может вместе с Роналду подписать ещё одну звезду

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс может покинуть Европу и продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, заинтересованность в услугах 34-летнего испанца проявляет «Аль-Наср».

Саудиты намерены подписать опытного хавбека в январское трансферное окно. Сам Бускетс пока не принял окончательного решения по своему будущему. Срок действующего контракта Серхио с «сине-гранатовыми» истекает летом 2023 года.

Последнее время в СМИ активно обсуждается потенциальный переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср». Сделка может быть оформлена в ближайшее время.