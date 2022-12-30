Анчелотти - о смерти Пеле: «Король, покойся с миром»

Итальянский футбольный специалист Карло Анчелотти, ныне занимающий пост главного тренера мадридского «Реала», прокомментировал смерть легендарного бразильского форварда Пеле. 82-летний южноамериканец скончался 29 декабря из-за рака прямой кишки.

«Король, покойся с миром», - оставил сообщение Анчелотти в своих социальных сетях.

Пеле известен на клубном уровне по выступлениям за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии нападающий сыграл 92 поединка и забил 77 голов. Вместе с национальной командой Пеле трижды становился чемпионом мира.