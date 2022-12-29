Касильяс – о Пеле: «Настоящий миф из этого вида спорта покидает нас»

Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс прокомментировал весть о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Настоящий миф из этого вида спорта уходит от нас. Я восхищался вами и любил вас. Покойтесь с миром, Пеле», - написал Касильяс в соцсетях.

Пожалуй, самый знаменитый бразильский футболист в истории ушёл из жизни 29 декабря на 83-м году жизни. Более года Пеле боролся с раком, который поразил его кишечник. К сожалению, против болезни трёхкратный чемпион мира по футболу оказался бессилен.

Ранее на смерть Пеле отреагировал бывший одноклубник Касильяса Криштиану Роналду.