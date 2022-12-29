В матче «Бетиса» с «Атлетиком» на поле вспыхнула потасовка

В Испании возобновились матчи национального первенства после полуторамесячного перерыва, связанного с чемпионатом мира, и «Бетис» принимал дома «Атлетик».

Хотя баски не являются таким принципиальным соперником, как «Севилья», события разворачивались жарко, а под конец игры, уже в добавленное арбитром время, на поле вспыхнула потасовка, в результате которой Луис Фелипе, до этого бывший лучшим в составе «Бетиса», получил прямую красную карточку.

Его уводили в подтрибунное помещение, обняв за плечи - настолько раздраженным был защитник севильцев. Игра же в итоге закончилась по нулям.