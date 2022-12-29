Мадридский «Реал» выпустил официальное заявление в связи со смертью Пеле

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи со смертью Короля футбола Пеле.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти легенды мирового футбола Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле, одного из величайших игроков всех времен.

«Реал Мадрид» хочет выразить соболезнования его семье, близким, клубам, Бразильской Конфедерации и всем любителям футбола в Бразилии и во всем мире.

Легенда о Пеле навсегда останется в памяти всех, кто любит этот вид спорта, а его наследие делает его одной из величайших легенд мирового футбола.

В составе сборной Бразилии Пеле трижды становился чемпионом мира: в 1958, 1962 и 1970 годах.

С «Сантосом», клубом, в котором он играл почти два десятилетия, он выиграл два Кубка Либертадорес, два Межконтинентальных кубка, шесть раз становился чемпионом Бразилии и выиграл множество других титулов; а с «Нью-Йорк Космос» он выиграл Североамериканскую футбольную лигу.

За свою спортивную карьеру он забил в общей сложности 1282 гола и 113 раз сыграл за сборную Бразилии.

Пеле скончался сегодня в возрасте 82 лет. Покойся с миром», - говорится в заявлении.