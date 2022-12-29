Пресс-служба «Барселоны» - о смерти Пеле: «Он сделал футбол лучше, чем когда-либо»

Футбольный клуб «Барселона» отреагировал на смерть легендарного бразильского форварда Пеле.

«Барселона» выражает сожаление, узнав о смерти Пеле, одного из величайших футболистов всех времён. Он сделал футбол лучше, чем когда-либо. Покойся с миром», - пишет в соцсетях «сине-гранатовый» клуб.

Пеле более года боролся с прогрессирующим раком кишечника, который у него выявили в 2021 году. В ноябре появилась информация, что бразильцу перестала помогать химиотерапия и врачи оказывают ему паллиативную помощь, чтобы облегчить страдания. 29 декабря Пеле скончался на 83-м году жизни.