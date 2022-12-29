​Хесе: Мбаппе хотел в «Реал», на него надавили

Бывший футболист «ПСЖ» Хесе сообщил, что Килиан Мбаппе не хотел продлевать контракт с французским клубом. По словам испанца, талантливый форвард остался в «ПСЖ» из-за давления, в том числе со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

«Он говорил мне и другим людям, говорящим на испанском [о желании перейти в «Реал»]. Думаю, он испытывал скорее личное, чем профессиональное давление. Футболисты должны принимать решения. Они могут ошибиться, но именно они должны решать. Люди не могут вовлекаться в этот процесс. Например, президент Франции не может сказать: «Не переходи туда, ты должен остаться». На мой взгляд, Мбаппе при принятии решения испытывал давление», - сказал Хесе AS.

Напомним, что весной Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», хотя многие были уверены в переходе игрока в «Реал».