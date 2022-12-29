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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Месси – в списке: В Испании назвали 10 лучших футболистов года

29 Декабря 2022 • 19:47 Комментировать

Журналисты известного испанского издания Sport составили десятку лучших футболистов 2022 года без указания конкретных мест.

В список вошли Тибо Куртуа, Рубен Диаш, Джамал Мусиала, Гави, Кевин де Брёйне, Джуд Беллингем, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Карим Бензема и Эрлинг Холанн.

Напомним, что сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе выиграла чемпионат мира, который проходил в Катаре. В финале мундиаля «альбиселесте» обыграли Францию в серии послематчевых пенальти. Месси был признан лучшим игроком турнира, а Килиан Мбаппе – лучшим бомбардиром.

Добавим, что «Золотой мяч» в уходящем году получил Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карим Бензема Тибо Куртуа Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Рубен Диаш Эрлинг Холанн Джамал Мусиала Гави Джуд Беллингем
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