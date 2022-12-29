​Месси – в списке: В Испании назвали 10 лучших футболистов года

Журналисты известного испанского издания Sport составили десятку лучших футболистов 2022 года без указания конкретных мест.

В список вошли Тибо Куртуа, Рубен Диаш, Джамал Мусиала, Гави, Кевин де Брёйне, Джуд Беллингем, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Карим Бензема и Эрлинг Холанн.

Напомним, что сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе выиграла чемпионат мира, который проходил в Катаре. В финале мундиаля «альбиселесте» обыграли Францию в серии послематчевых пенальти. Месси был признан лучшим игроком турнира, а Килиан Мбаппе – лучшим бомбардиром.

Добавим, что «Золотой мяч» в уходящем году получил Карим Бензема.