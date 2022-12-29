​Анчелотти: «Никогда не произнесу фразу «Месси – лучший в истории»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт предположений о том, что Лионель Месси является лучшим игроком в истории.
Напомним, что недавно Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
«Я не знаю, лучший ли Месси. Было бы нечестно так говорить, потому что в каждую эпоху есть очень хорошие игроки. Я никогда не произнесу фразу «Месси – лучший в истории». Мне нравилось так много хороших игроков… Например, каждый день я работаю с обладателем «Золотого мяча», - сказал Анчелотти журналистам.
Стоит сказать, что в октябре «Золотой мяч» завоевал нападающий «Реала» Карим Бензема.
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