​Анчелотти: «Никогда не произнесу фразу «Месси – лучший в истории»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт предположений о том, что Лионель Месси является лучшим игроком в истории.

Напомним, что недавно Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

«Я не знаю, лучший ли Месси. Было бы нечестно так говорить, потому что в каждую эпоху есть очень хорошие игроки. Я никогда не произнесу фразу «Месси – лучший в истории». Мне нравилось так много хороших игроков… Например, каждый день я работаю с обладателем «Золотого мяча», - сказал Анчелотти журналистам.

Стоит сказать, что в октябре «Золотой мяч» завоевал нападающий «Реала» Карим Бензема.