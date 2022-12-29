Мариано Диас не уйдёт из «Реала» этой зимой

Доминиканский нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас останется в составе «королевского клуба» до окончания этого сезона.

По информации Football Espana, ни один европейский клуб не сумел договориться со «сливочными» по поводу трансфера 29-летнего доминиканского футболиста, который это зимой точно не покинет «Реал» и останется в команде вплоть до окончания этого сезона. Стоит отметить, что действующий договор Диаса с мадридским клубом истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Мариано Диас провёл в испанской лиге в составе «Реала» лишь четыре поединка, но голами и ассистами не отметился.