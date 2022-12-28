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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Симеоне: «Атлетико» нужны качества Фелиша»

28 Декабря 2022 • 19:35 Комментировать

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне снова дал понять, что он будет рассчитывать на Жоау Фелиша, если он не покинет клуб.

«Для меня важна команда, а Фелиш важен для команды. Если он будет показывать тот футбол, который показывал на чемпионате мира, он будет очень важен. У его есть качества и талант – команде нужны его качества.

У нас рабочие отношения. Бывает, между людьми существуют разногласия, но я всегда ищу лучшие решения для клуба», - сказал Симеоне журналистам.

Ранее в «Атлетико» допускали уход Жоау Фелиша в зимнее трансферное окно.  

Ближайший матч чемпионата Испании «Атлетико» проведёт 29 декабря – против «Эльче».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Жоау Фелиш
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