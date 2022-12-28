​Новость об интересе «Барселоны» к Мбаппе, вероятно, была шуткой

Испанское издание Mundo Deportivo в среду опубликовало новость о том, что «Барселона», несмотря на свои серьёзные финансовые трудности, хочет подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Судя по реакции болельщиков в социальных сетях, указанная новость является шуткой. Дело в том, что в среду в Испании отмечают День простака.

Стоит сказать, что Килиана Мбаппе ранее слухи активно связывали с другим испанским грандом - с «Реалом». Весной текущего года было ощущение, что француз точно переедет на «Сантьяго Бернабеу», однако в конечном итоге он принял решение продлить контракт с «ПСЖ».