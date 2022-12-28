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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс продлит свой контракт с «Барселоной» из-за... Месси

28 Декабря 2022 • 14:15 Комментировать

Казалось, что Серхио Бускетс уже упаковал чемодан и приготовился покинуть борт под названием «Барселона», но неожиданно пришли новости о том, что он все-таки останется в составе команды и продлит свой контракт. Причем произошло это после того, как появились новости о том, что свой контракт с «ПСЖ» продлит и Лионель Месси. А это означает, что возможное возвращение Месси в «Барселону» либо его переход в МЛС откладываются.

В то же время сам Бускетс хотел бы завершить карьеру вместе с Лионелем, в одной команде, либо в «Барселоне», либо в МЛС. А посему, так как Месси решил пока что продлить соглашение с «ПСЖ», то и Бускетс отложил свой уход, надеясь, что Месси примет другое решение через год и они смогут снова оказаться в одной команде, сообщает El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Бускетс
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