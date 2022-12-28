В «Реале» ждут, что Кроос завершит карьеру

Полузащитник «Реала» Тони Кроос до сих пор не определился со своим будущим. У 32-летнего немецкого футболиста следующим летом истекает срок действия трудового соглашения с мадридским топ-клубом.

Как информирует Madrid Xtra, в «королевском» клуб предчувствуют, что Кроос завершит игровую карьеру. За мадридский коллектив Тони выступает с 2014 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник провел 11 поединков, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

После 14 туров «Реал» идет на втором месте в Ла Лиге, отставая от лидирующей «Барселоны» на два балла.