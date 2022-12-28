Мбаппе может переехать в Испанию, но не в «Реал»

Звездный форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе может следующим летом отправиться в испанский чемпионат. По информации журналистов Mundo Deportivo, в трансфере 24-летнего игрока заинтересована каталонская «Барселона».

Несмотря на финансовые трудности, руководство «сине-гранатовых» приложит максимум усилий, чтобы оформить сделку. Ранее сообщалось, что главным претендентом на Мбаппе является мадридский «Реал».

Килиан связан контрактом с «ПСЖ» до лета 2025 года. Его трансферная стоимость – 180 миллионов евро.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2022, забив восемь мячей. В текущем сезоне Лиги 1 нападающий отметился 12 голами и двумя ассистами в 14 встречах.

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