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Чемпионат Испании. Ла Лига

Футболист «Барселоны» хочет играть в одной команде с Месси

28 Декабря 2022 • 10:27 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто в разговоре с журналистами высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Я поздравил Лионеля Месси с триумфом в Катаре, но пока он мне не ответил. Моя супруга хорошо знакома с его женой, и она передала им наши поздравления», - приводит слова испанского футболиста Esports RAC1.

Кроме того, Роберто признался, что хотел бы снова выступать за одну команду с 35-летним нападающим.

В финале чемпионата мира Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мундиаля, в его активе семь забитых мячей и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Серхи Роберто
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