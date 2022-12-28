Серхи Роберто хочет продлить контракт с «Барселоной»

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто намерен продолжить свои выступления за «сине-гранатовых». Об этом рапортует Esports RAC1. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

«Мне бы хотелось подписать новое соглашение с «Барсой», но пока мы не вступали в переговоры. При этом главный тренер уже сказал, что хочет сохранить меня в команде. Что касается заработной платы, то деньги не играют для меня большой роли», - высказался 30-летний испанец.

Роберт находится в структуре каталонского гранда с 2006 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах и отметился двумя забитыми мячами.