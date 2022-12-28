Бускетс передумал уходить из «Барселоны»

Опытный испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс передумал покидать каталонскую команду после окончания этого сезона.

По информации Mundo Deportivo, 34-летний испанский футболист всерьёз рассматривает вариант с продлением контракта с «сине-гранатовыми». На Бускетса очень сильно повлиял диалог с главным тренером «Барселоны» Хави Эрнандесом, которому удалось убедить полузащитника остаться в команде.

Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что Бускетс планирует летом 2023 года уйти из каталонской команды и переехать в один из клубов МЛС. В этом сезоне в 12 матчах Ла Лиги Серхио сделал один ассист.