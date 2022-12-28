Роналду сдал своего сына в детскую академию «Реала»

Сын Криштиану Роналду будет обучаться футболу в академии мадридского «Реала» - клуба, в котором Роналду провел девять лет своей карьеры. О сыне Криштиану, кстати, также говорят в очень хороших тонах - он, якобы, забил более полусотни голов в двадцати проведенных против сверстников матчах.

Стоит заметить, что пути Роналду-старшего и Роналду-младшего расходятся - старший поедет играть в Саудовскую Аравию, отрабатывать свой двухлетний контракт, младший же останется в Европе. Напомним, что за мадридский «Реал» Криштиану Роналду выступал с 2009 по 2018 год, после чего перебрался в туринский «Ювентус».