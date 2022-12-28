​Бенитес: «Тренировать лучших - это вызов»

Карьера испанского специалиста Рафаэля Бенитеса оказалась достаточно богатой на работу с топ-клубами, он успел поработать и в «Ливерпуле», и в «Интере», и в мадридском «Реале», в то время, когда там выступал Криштиану Роналду. Как пояснил Бенитес, тренировать великих игроков - это настоящий вызов, но он в таких случаях предпочитает узнать их получше, и лишь потом составлять мнение о них.

- Тренировать лучших - это всегда огромный вызов. Но в таких случаях я должен узнать их лучше. О Месси я имеют представление, мне многое рассказывал о нем Маскерано. Как ни странно, он совершенно нормальный игрок. О Мбаппе ничего сказать не могу, я мало знаю его, - цитирует слова Бенитеса pianetamilan.it.