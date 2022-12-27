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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» оценил Иглесиаса в 40 миллионов евро

27 Декабря 2022 • 23:17 Комментировать

«Бетис» не готов отпустить из клуба нападающего Борху Иглесиаса менее, чем за 40 миллионов евро. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее стало известно о том, что с представителями 29-летнего футболиста контактировал мадридский «Атлетико».

Испанский спортсмен выступает за клуб из Севильи уже на протяжении трёх с половиной лет, контракт истекает в 2024 году.

Ранее Борха Иглесиас играл за такие клубы, как «Сельта», «Сарагоса» и «Эспаньол».

«Бетис» в данный момент, имея в своём активе 24 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Атлетико» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетико Мадрид Борха Иглесиас Трансферы футбола - зима 2023
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