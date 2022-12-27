​Кркич станет свободным агентом после периода в Японии

«Виссел Кобе» объявил о том, что клуб не будет продлевать контракт с нападающим Бояном Кркичем. Таким образом, уже в ближайшее время 32-летний испанец обретёт статус свободного агента.

В своё время Боян Кркич считался одним из наиболее талантливых футболистов Европы. Впрочем, нападающий не оправдал ожиданий.

За японский «Виссел Кобе» Боян Кркич выступал с августа 2021 года. Теперь футболисту придётся искать себе новое место работы.

Отметим, что в настоящий момент специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бояна Кркича в 600 тысяч евро.