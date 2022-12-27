Бенитесу не нравятся пять замен за матч - считает, что это слишком много

Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес остается без работы после расставания с «Эвертоном» в начале заканчивающегося года, и у него появилось много дополнительного времени для анализа того, что происходит в футболе в общем. Бенитесу не нравится ситуация с заменами - он считает, что пять замен за матч это слишком много.

- Я ничего не имею против добавленного времени, но мне не нравятся пять замен за матч. Этот фактор помогает сильным командам с длинной скамейкой запасных. Можно делать это в матчах сборных, но не на национальном уровне, - считает Бенитес, слова которого цитирует pianetamilan.it.