​Преемником Модрича в «Реале» может стать другой хорват

Полузащитник «Ренна» и национальной сборной Хорватии Ловро Майер входит в сферу интересов «Реала». По данным Media Foot, мадридский гранд сделал предложение по Майеру в размере 60 миллионов евро.

24-летний Ловро Майер в Мадриде может стать преемником Луки Модрича, с которым они вместе выступают за хорватскую национальную команду.

Отмечается, что интерес к Ловро Майеру также проявляет другой мадридский клуб – «Атлетико». «Матрасники» тоже рассчитывают заполучить хорвата.

В «Ренне» Ловро Майер проводит второй сезон. За это время хорват сыграл 55 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 12 голевых передач.