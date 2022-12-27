Бенитес рассказал о своём неудачном опыте с «Интером»

Рафаэль Бенитес многого добился с «Валенсией» и с «Ливерпулем», однако переход в миланский «Интер» в 2010 году обернулся конфузом - Бенитес поработал считанные месяцы, после чего его «попросили вон». Он вспоминает 2010 год - по мнению Бенитеса, проблемой было то, что ему не позволили приобрести необходимых игроков.

- Соглашаться на эту работу без возможности делать трансферы было моей ошибкой. Позже, через несколько лет, я столкнулся с такой же ситуацией уже в «Эвертоне», - цитирует слова Бенитеса pianetamilan.it.

Сейчас Бенитес остается без работы и рассматривает возможные варианты.