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Чемпионат Испании. Ла Лига

​У Блинда есть два варианта продолжения карьеры

27 Декабря 2022 • 19:30 Комментировать

Во вторник было официально объявлено о том, что Дэйли Блинд и «Аякс» идут разными путями. 32-летний футболист договорился с клубом о расторжении трудового соглашения. Теперь нидерландец будет искать себе новое место работы.

Как сообщает на своих страницах HLN, основной выбор Дэйли Блинда связан с двумя клубами. Речь идёт о бельгийском «Антверпене» и испанском «Реале Сосьедад». Отмечается, что в Испании Блинду предлагают более высокую заработную плату.

Добавим, что Дэйли Блинд провёл 99 матчей за сборную Нидерландов. В них защитник записал на свой счёт 3 гола и 14 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Антверпен Дэйли Блинд Трансферы футбола - зима 2023
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