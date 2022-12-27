​У Блинда есть два варианта продолжения карьеры

Во вторник было официально объявлено о том, что Дэйли Блинд и «Аякс» идут разными путями. 32-летний футболист договорился с клубом о расторжении трудового соглашения. Теперь нидерландец будет искать себе новое место работы.

Как сообщает на своих страницах HLN, основной выбор Дэйли Блинда связан с двумя клубами. Речь идёт о бельгийском «Антверпене» и испанском «Реале Сосьедад». Отмечается, что в Испании Блинду предлагают более высокую заработную плату.

Добавим, что Дэйли Блинд провёл 99 матчей за сборную Нидерландов. В них защитник записал на свой счёт 3 гола и 14 результативных передач на партнёров.