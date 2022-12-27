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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бенитес: «Дерби «Бетиса» и «Севильи» - самое жёсткое в Испании»

27 Декабря 2022 • 17:58 Комментировать

Бывший наставник «Валенсии», «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес считает, что самым жестким дерби в Испании в историческом смысле является противостояние «Бетиса» и «Севильи», оно превосходит в этом смысле все другие поединки, в том числе и вражду мадридского «Реала» и «Барселоны».

К слову, роковым для карьеры Бенитеса в «Реале» стало именно поражение от «Барселоны» - 21 ноября 2015 года его команда проиграла на своем поле со счетом 0:4 и Бенитесу указали на дверь.

- Исторически, противостояние «Севильи» и «Бетиса» самое жесткое. Но сегодня это, наверное, все-таки «Реал» с «Барселоной».   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Рафаэль Бенитес Барселона Севилья
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