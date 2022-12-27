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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бенитес назвал имена наставников, которые произвели на него наибольшее впечатление

27 Декабря 2022 • 13:19 Комментировать

Испанский специалист Рафаэль Бенитес назвал имена специалистов и игроков, которые произвели на него наибольшее впечатление и сформировали его взгляды на футбол. За свою карьеру Бенитес поработал в таких клубах в таких клубах, как «Валенсия», «Ливерпуль», «Наполи» и даже мадридский «Реал».

- Сакки изменил игру. И это же можно сказать о Ринусе Михельсе, Йохане Кройфе, о Марадоне, о Луисе Арагонесе. Я еще упомянул бы Дель Боске, за то, как он работает с коллективом. Это самые важные фигуры, на мой взгляд. Успех других, я считаю, больше раздут средствами СМИ, - цитирует Бенитеса pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес
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